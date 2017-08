Koncern BASF prestane predávať Fipronil ako prípravok na rastliny

sídlo nemeckej chemickej firmy BASF AG v Ludwigshafene. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ludwigshafen 10. augusta (TASR) - Nemecký chemický gigant BASF sa rozhodol, že pesticíd Fipronil prestane predávať ako prípravok na ničenie škodcov rastlín. Informovala o tom hovorkyňa koncernu po škandále so slepačími vajcami, do ktorých sa Fipronil dostal cez podstielku v hydinárňach.BASF však výrobu Fipronilu nezastaví, ale jeho používanie zúži na ničenie mravcov, švábov či termitov. Možno ho aplikovať aj na ochranu osív. Európska únia (EÚ) už pred rokmi upozornila, že prípravok ničí včely opeľujúce rastliny. Fipronil možno používať v EÚ len do roku 2023 a predĺženie registrácie už nedostane.Fipronil sa stal v uplynulých týždňoch neslávne známym, keď ho v Belgicku objavili v slepačích vajciach. V Nemecku, Holandsku a v Belgicku ich stiahli z predaja milióny.Nemecký ústav pre hodnotenie rizík (BfR) však uviedol, že podľa hodnoty 1,2 miligramu Fipronilu na kilogram vajec zistenej v Belgicku, dospelý človek s hmotnosťou 65 kg by mohol zjesť sedem vajec v priebehu 24 hodín a nedostal by ešte jeho škodlivú dávku.Prekročenie dávky sa u ľudí prejavuje nevoľnosťou, vracaním a bolesťami hlavy.