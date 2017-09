Koncern Daimler prijal program úspor pre divíziu Mercedes-Benz

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sindelfingen 11. septembra (TASR) - Nemecký automobilový koncern Daimler chce vo svojej divízii Mercedes-Benz výrazne znížiť výrobné náklady. Nútia ho k tomu vysoké výdavky na vývoj a inovácie.Šéf Daimleru Dieter Zetsche uviedol: „" Zetsche to dnes oznámil v Sindelfingene na investičnom podujatí. Úspory sa dosiahnu rýchlejším uvedením nových produktov na trh, znížením materiálových a výrobných nákladov.Finančný šéf koncernu Frank Lindenberg povedal, že elektroautá by sa mali spočiatku vyrábať s výrazne nižšou maržou zisku než súčasné modely Mercedesu so spaľovacím motorom.Výdavky na výskum v tomto a nasledujúcom roku dosiahnu 7 % ročných výnosov koncernu. Vlani boli 6,4 %.Mieru zisku základného podnikania znížia výdavky na vývoj autonómnych vozidiel a elektroáut. Manažér dodal, že sa vo firme usilujú dosiahnuť 10-% rentabilitu výroby. V nasledujúcej prechodnej fáze by sa mala miera prevádzkového zisku stanoviť na 8 až 10 %. Výzvy pre firmu sa však zvyšujú aj tým, že úrady sprísňujú normy pre množstvo škodlivín vo výfukových plynoch vozidiel.