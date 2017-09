Koncern Google - Alphabet - plánuje investovať do konkurenta Uberu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 16. septembra (TASR) - Koncern Alphabet, ku ktorému patrí internetový gigant Google, chce podľa správ médií investovať do spoločnosti Lyft, konkurenta alternatívnej taxi služby Uber. Podľa agentúry Bloomberg a denníka Wall Street Journal by mohlo ísť až o miliardu dolárov (841,4 milióna eur).Takáto transakcia by mohla znamenať veľký posun v rozvoji mobility. Alphabet je už významným investorom v Uberi, v súčasnosti však vedú spory o technológie robotických vozidiel.Alphabet by nebol prvý investor, ktorý sa pokúša získať podiely vo viacerých firmách z oblasti dopravných služieb. Napríklad, japonský technologický koncern Softbank vstúpil do niekoľkých konkurentov Uberu. Podľa Wall Street Journal v súčasnosti zvažuje aj získanie 22 % v Uberi, za čo chce minúť zhruba 10 miliárd USD. Hovorí sa o aukcii, pri ktorej by Softbank odkúpil podiely od súčasných investorov Uberu.