Koncernovou centrálou elektoáut sa vo Volkswagene stane Zwickau

Wolfsburg 6. mája (TASR) - Volkswagen (VW) bude montovať svoj vyvíjaný elektromobil ID v saskom meste Zwickau. Tento rok ho už predstavil na parížskom Autosalóne.Model ID má byť asi o 25 % účinnejší než sú v jeho triede vozidlá, ktoré sa predávajú v súčasnosti. Akčný rádius sa bude pohybovať od 400 do 600 km. Do autopredajní sa dostane v roku 2020. Nemá byť drahší než sú v súčasnosti autá s dieselovým motorom.Šéf vývoja VW Herbert Diess v piatok (5.5.) vo Wolfsburgu uviedol, že koncern chce v roku 2025 predať približne milión áut s elektrickým pohonom a tým sa stať svetovým lídrom v produkcii E-áut.Nedávno koncern informoval, že v nasledujúcich piatich rokoch vloží do vývoja alternatívnych pohonov pre elektroautá a vozidlá s hybridným pohonom 9 miliárd eur.