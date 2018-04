Koncert pripomenie desať rokov od vzniku školy pre deti s autizmom

Ilustračné foto Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prešov 17. apríla (TASR) – Pred desiatimi rokmi v prenajatých priestoroch františkánskeho kláštora v Prešove vznikla škola pre deti s autizmom. Založila ju Eva Turáková, ktorá z pôvodného počtu 15 detí vybudovala Súkromnú spojenú školu, ktorá má dnes vo viacerých zložkách 122 žiakov, o ktoré sa stará 85 kvalifikovaných ľudí. Pri príležitosti výročia založenia školy pre deti a žiakov s autizmom sa 20. apríla o 16.30 h uskutoční koncert v sále Čierneho orla Parku kultúry a oddychu v Prešove.Turáková uviedla, že táto škola sa zrodila z jej sna, no realitou sa stala vďaka pomoci a nadšeniu mnohých ľudí okolo. Jej úspech stojí na akceptovaní inakosti a stavaní mostov k sebe navzájom.uviedla Turáková.V centre špeciálno-pedagogického poradenstva poskytujú diferenciálno-diagnostické, terapeutické služby a vzdelávanie pre rodičov detí s autizmom aj odborníkov a vyše 1000 klientov. Po ukončení povinnej školskej dochádzky a praktickej školy môžu mladí dospelí s autizmom navštevovať špecializované zariadenie pre klientov s autizmom s dennou ambulantnou a týždennou pobytovou službou Krajské autistické centrum Prešov, n.o.V rámci Centra včasnej intervencie Prešov sa v domácom prostredí starajú o rodiny detí s rizikovým vývinom, sprevádzajú deti pri začleňovaní do bežnej materskej a základnej školy. Sú cvičnou školou Prešovskej univerzity. Ministerstvo školstva im udelilo akreditáciu na vzdelávanie odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti autizmu.Škola sa zapojila do medzinárodných projektov a výskumov, vyvíja a zdieľa funkčné a praxou overené metodiky práce s autistickou populáciou. V tomto roku, po vzore vyspelých krajín, plánujú v spolupráci s mestom Prešov otvoriť kaviareň Autcafé, ako chránené pracovisko, kde nájdu uplatnenie mladí ľudia s autizmom.