Koncert Rytmusa so symfonickým orchestrom spôsobil rozruch

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. augusta (TASR) – O unikátny koncert Patrika Rytmusa Vrbovského so symfonickým orchestrom je obrovský záujem. Polovica lístkov sa vypredala veľmi rýchlo – za rekordných päť dní. Idea spojiť hudbu ulice s koncertným umením sa ukázala ako výborný nápad. Tento projekt zažije bratislavská Incheba Expo aréna 26. decembra.netají radosť Patrik Rytmus Vrbovský. Koncert sľubuje naozaj nevšedný zážitok. Bude to audio-vizuálne predstavenie, aké ešte slovenská hudobná scéna nezažila. Rytmus na tomto projekte spolupracuje s vynikajúcimi hudobníkmi. Jeho skladby špeciálne upravoval klavirista, skladateľ a aranžér Ľuboš Šrámek a trvalo mu to viac ako polroka. Koncert bude režírovať Pavol Hudák.skonštatoval riaditeľ organizátorskej agentúry Evency Marko Šebesta.Vstupenky sú len na sedenie, v predaji sú v sieti Ticketportal. TASR informovala Eva Sládková, PR manažérka agentúry Propaganda House.