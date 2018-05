Koncerty, trhy, súťaže: V Žiline začali Staromestské slávnosti

Trhy ľudových remeselníkov, kultúrny program, výstavy a súťaže ponúkne 24. ročník Staromestských slávností v Žiline, ktorý sa uskutoční od štvrtka 31. mája do soboty 2. júna 2018. Na snímke Hlinkovo námestie počas Staromestských slávností v Žiline 31. mája 2018. Foto: TASR/Erika Ďurčová Trhy ľudových remeselníkov, kultúrny program, výstavy a súťaže ponúkne 24. ročník Staromestských slávností v Žiline, ktorý sa uskutoční od štvrtka 31. mája do soboty 2. júna 2018. Na snímke Hlinkovo námestie počas Staromestských slávností v Žiline 31. mája 2018. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 31. mája (TASR) - Tradičný sprievod centrom mesta s niekoľkými divadelno-hudobnými zastávkami otvoril vo štvrtok 24. ročník Staromestských slávností v Žiline, ktoré do soboty 2. júna ponúknu trhy ľudových remeselníkov, kultúrny program, výstavy a súťaže.Podľa hovorkyne mesta Žilina Barbory Zigovej vystúpia na pódiách na Mariánskom námestí a Námestí Andreja Hlinku počas trojdňového maratónu slovenské i zahraničné kapely, speváci a folklórne súbory. "Návštevníci si môžu vychutnať čaro veľkých big bandov, zaznie cimbal, blues i rock and roll. Činnosť predstavia obyvateľom mesta tiež materské školy, základné umelecké školy a centrum voľného času," uviedla Zigová.Sprievodnými podujatiami sú Deň detí v Sade SNP, literárna, výtvarná a dejepisná súťaž pre deti Žilina - moje mesto, vedomostná súťaž Poznaj svoje mesto a XXIII. slávnostná akadémia Zboru Žilincov. "Počas celých Staromestských slávností je v prevádzke Zelená zóna, s heslom 'triedime na Staromestských'. Návštevníci môžu na Námestí A. Hlinku dostať pol litra nápoja za pol metra vyzbieraných plastových pohárov v označenom stánku," doplnila hovorkyňa mesta Žilina.Dopravný podnik mesta Žilina a SAD Žilina vyšli v ústrety návštevníkom a počas Staromestských slávností vypravia mimoriadne večerné spoje v rámci mesta aj do okolitých obcí.