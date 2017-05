Koncesionárske poplatky sa nezrušia

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 17. mája (TASR) - Zmena financovania Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) z dielne OĽaNO-NOVA neprešla. Poslanci totiž odmietli novelu zákona o RTVS, ktorá mala zrušiť úhradu za služby verejnosti poskytované RTVS, tzv. koncesionárske poplatky.OĽaNO-NOVA navrhovalo financovať RTVS zo štátneho rozpočtu príspevkom vo výške 0,15 percenta hrubého domáceho produktu (HDP). Suma však nemala nikdy klesnúť pod 100 miliónov eur.uviedol Jozef Viskupič z OĽaNO-NOVA.Mechanizmus by zabezpečil, že ak by Slovensko dosahovalo dobré ekonomické výsledky a HDP by sa zvýšil, RTVS by dostala viac financií.Presne stanovený príspevok zo štátneho rozpočtu by podľa hnutia odstránil politický vplyv a bol by použitý na úhradu nákladov na zabezpečenie služby verejnosti v oblasti vysielania.Súčasná kombinácia povinného platenia úhrady za služby verejnosti a každoročného uzatvárania dodatku k zmluve so štátom je podľa OĽaNO-NOVA