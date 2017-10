Koncom týždňa má prísť očakávané babie leto a príjemné teplo

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) - Napriek tomu, že nad Slovenskom v týchto dňoch prevláda oblačnosť so zrážkami, koncom týždňa by sa počasie malo zlepšiť a očakáva sa príchod babieho leta. Prinesie ho tlaková výš, ktorej stred sa z oblasti Stredomoria a juhozápadnej Európy presunie až nad naše územie. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej webovej stránke.Počas najbližšieho víkendu preto meteorológovia očakávajú ustálené počasie, s minimálnymi zrážkami. Mrholenie by sa malo vyskytnúť len z nízkej oblačnosti. Teploty by v najteplejších oblastiach krajiny mali dosiahnuť nad 20 stupňov Celzia. "" uvádza SHMÚ.Babie leto je definované ako obdobie suchého, málo veterného, slnečného a cez deň veľmi teplého počasia. Jeho príčinou je rozsiahla tlaková výš nad strednou alebo juhovýchodnou Európu, pričom po jej zadnej strane prúdi do strednej Európy teplý vzduch. V Európe sa vyskytuje zväčša koncom septembra alebo v októbri. Noci bývajú chladné, aj s výskytom slabých mrazov. Typické sú tiež radiačné hmly, ktoré sa v neskoršom období môžu udržať v dolinách a kotlinách po celý deň.V Česku sa takéto obdobie nazýva aj letom sv. Václava, vo Francúzsku leto sv. Martina a v Anglicku leto sv. Lukáša.