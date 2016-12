Koncoročné platby zaplaťte radšej včas

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 27. decembra (TASR) – Povinnostiam zaplatiť faktúru či účty sa občania nevyhnú ani v závere roka. Dôležité platby by si však nemali nechávať na poslednú chvíľu. Klientov na to upozorňujú banky. Hoci budú mať viaceré otvorené svoje pobočky na Silvestra len doobeda, aj to väčšinou len vo vybraných obchodných centrách, platby zadané 31. decembra po 12. hodine budú z účtu klientom odpísané až po Novom roku.zdôvodnila hovorkyňa ČSOB Anna Jamborová.Občania majú viaceré možnosti, ako zadávať platby." priblížila hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. Zároveň uviedla, že platby zadané 31. decembra po 12. hodine budú už z účtu odpísané v novom roku.Termíny, dokedy je potrebné zadať platbu, aby príjemcovi prišla včas, sa pritom líšia. Záleží to od toho, či klient posiela peniaze na účet v rámci jednej banky, alebo do inej banky, v rámci krajín SEPA, či mimo nich.uviedla podmienky vo VÚB banke jej hovorkyňa Alena Walterová. Pripomenula tiež, že aj elektronické prevody sú na konci roka časovo ohraničené.Ak predsa len klient na zadanie platby pozabudne a nestihne ju zadať včas, môže ešte využiť urgentnú alebo zrýchlenú platbu. Tie však vo väčšine bánk nie sú zadarmo.doplnila Jamborová.Počas nadchádzajúcich sviatkov budú upravené aj otváracie hodiny pobočiek bánk. Na Silvestra plánujú mať banky otvorené pobočky len vo vybraných nákupných centrách, a to doobeda. Zatvorené budú mať všetky svoje pobočky 1. januára. Úpravy otváracích hodín sa dotkli aj sviatka Troch kráľov 6. januára. Detailné informácie o otváracích hodinách klienti nájdu na internetových stránkach finančných domov.