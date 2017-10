Konferencia v Košiciach skúma nárastu politického extrémizmu v EÚ

Ilustračné foto Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Košice 6. októbra (TASR) - Európska únia medzi demokraciou a politickým extrémizmom je témou medzinárodnej konferencie, ktorá sa dnes koná v Košiciach. Podujatie organizuje Inštitút európskych demokratov (IED) so sídlom v Bruseli.Konferencia reaguje na nárast občianskej podpory pre krajne pravicové a extrémistické strany a hnutia naprieč celou Európskou úniou. Naposledy to bol prípad Alternatívy pre Nemecko (AfD), ktorá sa stane prvou krajne pravicovou nacionalistickou stranou v nemeckom parlamente od konca druhej svetovej vojny.informovala Adriana Čiefová z IED.Moderátorkou podujatia je poslankyňa Národnej rady SR Alena Bašistová (nezaradená), k rečníkom patria politológ Grigorij Mesežnikov, sociológ Michal Vašečka, historik a odborník na fašizmus Jakub Drábik a ďalší experti.IED je európsky politický inštitút Európskeho parlamentu (EP) založený v roku 2007. Konferencia je organizovaná s finančnou podporou EP a v spolupráci so slovenskou mládežníckou organizáciou Mladí Európania (ME).