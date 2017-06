Konflikt na východe Ukrajiny si vyžiadal už vyše 10.000 zabitých

Ilustračné foto. Foto: TASR/Jaroslav Cucák Foto: TASR/Jaroslav Cucák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 13. júna (TASR) - Vyše 10.000 ľudí už zahynulo a viac než 24.000 ďalších utrpelo zranenia počas konfliktu na východe Ukrajiny od jeho vypuknutia v apríli 2014. Vyplýva to z najnovšej štvrťročnej správy Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR), ktorý dnes zverejnili v Kyjeve a Ženeve.Celkovo si tento konflikt od 14. apríla 2014 do 15. mája 2017 vyžiadal 34.056 obetí z radov civilistov, ukrajinskej armády a členov militantných skupín. Táto štatistika zahŕňa 10.090 mŕtvych - vrátane 2777 civilistov - a 23.966 zranených. Správa, z ktorej cituje agentúra TASS, poukazuje na zhoršujúcu sa sociálno-ekonomickú krízu v Donbase.uvádza sa v správe OHCHR.Správa tiež poukazuje na "nedostatočný posun alebo hmatateľné výsledky vo vyšetrovaní a právnom konaní ohľadom prípadov, ktoré majú spojitosť s týmto konfliktom". To podľa autorov správy prispieva k "pocitu stagnácie konfliktu", uvádza sa ďalej v dokumente.upozorňuje OHCHR.