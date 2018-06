Kongolo sa stal kmeňovým hráčom Huddersfieldu Town

Na snímke (vpravo) futbalista Terence Kongolo Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 8. júna (TASR) - Anglický futbalový klub Huddersfield Town podpísal štvorročný kontrakt s obrancom Terencom Kongolom z francúzskeho AS Monaco. Pre účastníka Premier League je to údajne historicky najdrahší hráč, no prestupovú čiastku nezverejnil.citovala agentúra DPA trénera anglického klubu Davida Wagnera. Dvadsaťštyriročný Holanďan bol od januára v Huddersfielde na hosťovaní a kluby sa dohodli na trvalom prestupe.Kongolo pomohol Huddersfieldu udržať sa v anglickej najvyššej súťaži, keď klub obsadil vo svojej historicky prvej sezóne v Premier League 16. miesto.