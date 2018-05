Kongres rozhodol o dejiskách hokejových MS v nasledujúcich rokoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kodaň 18. mája (TASR) - Delegáti výročného kongresu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) na svojom piatkovom zasadnutí v Kodani rozhodli o dejiskách nasledujúcich svetových šampionátov.Usporiadateľov turnajov elitnej kategórie MS v rokoch 2021 a 2022 určil kongres už vlani. Ten potvrdil, že budúcoročný šampionát sa uskutoční na Slovensku, Bratislava a Košice ho privítajú v termíne 10.-26. mája 2019. Kompletné zloženie skupín ešte nie je známe, je však pravdepodobné, že Slováci budú hrať základnú časť na východe republiky. Už dávnejšie bolo známe, že svetovú elitu privítajú v roku 2020 švajčiarske mestá Zürich a Lausanne, o rok neskôr spoluorganizujú MS bieloruský Minsk a lotyšská Riga a v roku 2022 hostia šampionát fínske Tampere a Helsinki.Kongres v piatok určil, že dejiskom budúcoročného turnaja A-skupiny I. divízie MS bude kazašská Astana. Ešte pred hlasovaním stiahla svoju kandidatúru slovinská Ľubľana. V Barys Aréne v Astane zabojujú od 29. apríla do 5. mája 2019 o dve miestenky do elitnej kategórie okrem domáceho výberu a Slovinska aj Bielorusko, Kórejská republika, Maďarsko a Litva. Návštevníci zo 60 krajín sveta nebudú potrebovať na vstup do Kazachstanu počas 30 dní víza. Turnaj B-skupiny I. divízie bude hostiť v apríli Tallinn, okrem Estónska sa na ňom predstavia aj Poľsko, Japonsko, Ukrajina, Rumunsko a Holandsko.Už vlani kongres určil, že najbližšie MS hráčov do 20 rokov sa na prelome rokov uskutočnia v kanadských mestách Vancouver a Victoria (26. decembra 2018 - 5. januára 2019). Turnaj A-skupiny I. divízie juniorských MS usporiada nemecký Füssen, B-skupinu poľské mesto Tychy. Delegáti výročného kongresu takisto jednomyseľne ratifikovali predĺženie zmluvy s Kanadskou hokejovou federáciou (Hockey Canada) o organizácii a marketingových právach juniorských MS až do roku 2031. Na základe dohody sa MS hokejistov do 20 rokov budú konať v Kanade aj v rokoch 2021, 2024, 2026, 2028 a 2031. Kontrakt takisto garantuje, že "kolíska hokeja" privíta aj turnaj najvyššej kategórie MS žien v rokoch 2020, 2023 a 2027.Svetový šampionát hráčov do 18 rokov sa budúci rok uskutoční vo švédskych mestách Örnskoldsvik a Umea (18.-28. apríla 2019). V novej sezóne má IIHF celkovo v pláne 31 turnajov v piatich kategóriách na rozličných úrovniach. Mužskú reprezentáciu prvýkrát vyšlú na MS Thajsko a Kirgizsko, premiérovo sa na šampionáte predstaví ženský národný tím Ukrajiny. Informácie pochádzajú z oficiálnej webstránky IIHF.