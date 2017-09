Kongres sa po letnej prestávke vracia do práce, čaká ho náročný mesiac

Na snímke budova Kapitolu vo Washingtone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 5. septembra (TASR) – Americkí zákonodarcovia sa dnes vracajú po letnej prestávke späť do práce. V budove Kongresu ich čaká prvé rokovanie a americké médiá upozorňujú, že majú pred sebou veľmi náročné týždne.Finančná pomoc oblastiam spustošeným tropickou búrkou Harvey, napätie medzi USA a Severnou Kóreou, program na ochranu detských prisťahovalcov (DACA), ktorý chce prezident Donald Trump zrušiť, mesiace plánovaná daňová reforma, zvýšenie dlhového stropu krajiny, zabezpečenie pokračovania financovania vlády, schválenie financovania múra na hranici s Mexikom a stále nedokončená reforma systému zdravotného poistenia.To všetko leží na pracovnom stole kongresmanov a americké médiá zdôraznili, že rokovania o týchto záležitostiach nebudú ľahké.Spravodajská televízia Fox News prirovnala nadchádzajúce týždne v Kongrese na jazdu na divokom kolotoči.uviedol reportér Chad Pergam.Podľa televízie CNN čaká Trumpa po lete plnom kríz jeseň plná následkov týchto kríz.uviedla CNN.Reportéri denníka Washington Post napísali, že Kongres, ale najmä Republikánska strana má pred sebou brutálny zoznam úloh a čelí enormnému tlaku. Musí dosiahnuť významné politické víťazstvá a uskutočniť také základné akty vládnutia ako poskytnutie pomoci po hurikáne Harvey či zabezpečenie financovania, a teda fungovania vlády.Noviny zdôraznili, že už pred letnou prestávkou čelila administratíva viacerým nesplneným sľubom a nedodržaným termínom a počas leta sa vzťahy medzi Trumpom a zákonodarcami ešte zhoršili.napísal Washington Post.Denník The New York Times však vyjadril nádej, že práve prírodná katastrofa v Texase môže politikov aspoň pri niektorých otázkach zjednotiť.napísali noviny.To, že v septembri bude veľa práce, priznala uplynulý týždeň na tlačovej konferencii aj hovorkyňa Bieleho domu Sara Sandersová.