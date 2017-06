Kongresman postrelený na bejzbalovom tréningu je v kritickom stave

Policajt stojí na mieste, kde postrelili amerického kongresmana Stevea Scaliseho na kongresovom bejzbalovom tréningu v americkom meste Alexandria 14. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Trump a prvá dáma navštívili v nemocnici postreleného zákonodarcu

Americký prezident Donald Trump s prvou dámou Melanie Trumpovou odchádzajú zo zdravotníckeho centra MedStar vo Washingtone, kde navštívili postreleného kongresmana, 14. júna 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. júna (TASR) - Americký kongresman Steve Scalise, postrelený pri bejzbalovom tréningu, sa po operácii nachádza v kritickom stave. Informovala o tom nemocnica MedStar Washington.Zdravotnícke zariadenie napísalo dnes popoludní v odkaze na Twitteri, že republikánsky člen Snemovne reprezentantov Scalise. Ďalšie podrobnosti o politikovi nemocnica neuviedla.Scalise sa nachádzal medzi viacerými ľuďmi, keď útočník spustil z pušky streľbu na republikánskych zákonodarcov na bejzbalovom ihrisku v meste Alexandria v štáte Virgínia, pri metropole Washington. Útočníka postrelili a neskôr podľahol zraneniam.Nemocnica tiež oznámila, že ďalšia obeť streľby je v dobrom zdravotnom stave, ale neidentifikovala ju.Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) informoval, že preveruje aktivity na sociálnych sieťach a aj motívy 66-ročného Jamesa Hodgkinsona z mesta Belleville v štáte Illinois, ktorý zranil Scaliseho a niekoľko ďalších ľudí. Agenti prešetrujú miesto jeho bydliska, komplicov, odkazy na internete aPodľa FBI bolo do nemocníc prevezených so strelnými poraneniami celkovo päť ľudí: útočník, Scalise, policajt zo stráže Kapitolu (sídla Kongresu), zamestnanec Kongresu a lobista. Ďalší kongresman utrpel menšie zranenia. Hodgkinson neskôr zomrel.Kongresmanka Claudia Tenneyová dostala krátko pred spustením streľby na bejzbalovom ihrisku výhražný e-mail.V riadku "predmet" (subject) bolo napísané:Informovala o tom Hannah Andrewsová, hovorkyňa republikánskej političky z New Yorku, a dodala, že zalarmovali políciu Kapitolu.V Snemovni reprezentantov, dolnej komore amerického Kongresu, je 238 republikánov, ale 217 z nich hlasovalo za návrh zákona, ktorý ruší a nahrádza zákon o zdravotníckej starostlivosti exprezidenta Baracka Obamu. Nie je jasné, či pisateľ e-mailu poukazoval na toto hlasovanie.Prezident USA Donald Trump a prvá dáma Melania Trumpová v stredu prekvapili návštevou nemocnicu v hlavnom meste Washington, kde je hospitalizovaný postrelený zákonodarca Steve Scalise.Prezident, v deň svojich 71. narodenín, navštívil popredného republikána v zdravotníckom centre MedStar vo Washingtone.Prezident a jeho manželka priniesli do nemocnice dve kytice kvetov.Nemocnica dnes oznámila, že Scalise (51) je stále v kritickom stave a musí podstúpiť niekoľko ďalších operácií.MedStar poskytla aj ďalšie podrobnosti o Scalisových zraneniach: útočník ho postrelil do ľavého boku, odkiaľScalise sa nachádzal medzi viacerými ľuďmi, ktorí v stredu utrpeli zranenia, keď útočník ozbrojený puškou začal strieľať na republikánskych zákonodarcov na bejzbalovom tréningu v meste Alexandria v americkom štáte Virgínia, pri metropole Washington. Útočníka postrelili a neskôr zomrel.Trump poskytol po útoku televízne vyhlásenie z Bieleho domu, v ktorom vyzval Američanov na jednotu. Scalise je totiž tretím najvýznamnejším republikánom v Snemovni reprezentantov, dolnej komore Kongresu.Trump povedal, že aj keď majú politické strany rozpory, je dobré pamätať na to, že každý, kto slúži vo Washingtone, je tam preto, lebo miluje Spojené štáty.Podľa prezidenta každý musí súhlasiť s tým, žea najsilnejší sme vtedy,Útočníka identifikovali ako 66-ročného Jamesa T. Hodgkinsona zo štátu Illinois, ktorý v posledných rokoch niekoľkokrát porušil zákony a na Facebooku patril do skupiny s názvomV posledných mesiacoch žil vo svojom dodávkovom aute v oblasti mesta Alexandria, uviedol Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).Krátko po streľbe bývalý kandidát Demokratickej strany na prezidenta Bernie Sanders oznámil, že útočník bol vlani dobrovoľným pracovníkom v jeho predvolebnej kampani. Sanders