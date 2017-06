Kongresman predložil zákon o archivovaní Trumpových tweetov

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 13. júna (TASR) - Demokratický kongresman za americký štát Illinois predložil v Snemovni reprezentantov zákon, ktorý navrhuje archivovať všetky tweety a iné záznamy na internete pochádzajúce od prezidenta USA Donalda Trumpa.Predkladateľ Mike Quigley svoj legislatívny návrh nazval "Zákon o komunikácii prostredníctvom rozličných webových zdrojov elektronicky za angažovanosť" (Communications Over Various Feeds Electronically for Engagement Act).Ako dnes upozornil britský denník Independent, prvé písmená slov - v podstate nezmyselného - názvu tohto zákona tvoria v angličtine záhadné slovo "covfefe", ktoré Trump koncom mája použil v jednom zo svojich tweetov.uviedol Quigley. Kongresman upozornil, že Trumpovo časté a nekontrolované používanie svojho osobného konta na Twitteri ako nástroja oficiálnej komunikácie je bezprecedentné.Quigley sa domnieva, že ak prezident USA využíva sociálne siete, aby na nich zverejňoval svoje spontánne vyhlásenia ohľadom politiky, treba si byť vedomý toho, že "Kongresman žiada, aby boli archivované nielen tweety z Trumpovho osobného konta @realDonaldTrump, ale aj z oficiálneho prezidentského účtu @POTUS.Trump zaskočil používateľov internetu svojím záhadným a nezrozumiteľným tweetom, ktorý vyslal do sveta 31. mája. Na svojom twitterovom konte totiž vtedy napísal:. Vzhľadom na silnú averziu, ktorú Trump pociťuje a prejavuje voči novinárom, sa mnohí domnievali, že chcel zrejme napísaťAj keď by sa tento preklep dal vysvetliť Trumpovou únavou či priveľkými rukami - ako o nich žartoval počas predvolebnej kampane -, používateľov internetu prekvapovalo, že tweet napriek svojej nezrozumiteľnosti na sieťach koloval ešte štyri hodiny po zverejnení.Trumpov post mal viac ako 100.000 retweetov a bol najviac komentovaným príspevkom na sociálnych sieťach. Ani nie dve hodiny po zverejnení Trumpovho tweetu sa slovo covfefe dostalo aj do slovníka Urban Dictionary, ktorý je považovaný za akúsi bibliu amerického argotu. Slovo "covfefe" je vhodné použiť, keď "chcete napísať 'coverage', ale máte príliš malé ruky na to, aby ste obsiahli všetky klávesy s písmenami na klávesnici".Záhadnosť tweetu ešte umocnil hovorca Bieleho domu Sean Spicer, keď vyhlásil, že "Krátko nato tento tweet zo siete zmizol nasledovaný Trumpovou výzvou: