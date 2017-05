Kongresový výbor chce vypočuť bývalého šéfa FBI Comeyho

James Comey. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. mája (TASR) - Výbor americkej Snemovne reprezentantov pre dohľad a vládne reformy naplánoval na budúci týždeň vypočúvanie týkajúce sa rozhovorov, ktoré spolu mali prezident USA Donald Trump a odvolaný riaditeľ FBI James Comey.Termín vypočúvania stanovili na stredu 24. mája a predseda výboru Jason Chaffetz povedal, že požiadajú Comeyho, aby tam svedčil.Chaffetz požiadal v utorok Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) o poskytnutie všetkých dokumentov týkajúcich sa komunikácie medzi Comeym a prezidentom Trumpom. V liste adresovanom FBI vysvetlil, že chce zistiť, či sa Trump pokúsil brániť FBI vo vyšetrovaní odvolaného poradcu pre národnú bezpečnosti Michaela Flynna.Jeho výzva prišla niekoľko hodín po tom, ako denník The New York Times napísal, že Trump na schôdzke v Oválnej pracovni Bieleho domu 14. februára požiadal vtedajšieho riaditeľa FBI Jamesa Comeyho, aby zastavil vyšetrovanie Michaela Flynna. Comey to údajne napísal do poznámky po schôdzke s prezidentom. Trump mu vraj hovoril, že Flynn nespravil nič zlé. Comey sa k zastaveniu vyšetrovania nevyjadril, len povedal: "Súhlasím, je to dobrý človek."Comeyho, ktorého vymenoval do úradu v roku 2013 na desaťročné funkčné obdobie vtedajší prezident Barack Obama, odvolal Trump nečakane 9. mája. Comeyho odvolanie prišlo práve v čase, keď FBI vyšetruje, či sa Trumpov štáb z predvolebnej prezidentskej kampane podieľal na zasahovaní Ruska do amerických volieb.