Koniec jazvám? Prevratný objav dokáže zahojiť rany bez stôp

Lekári na univerzite v Pensylvánii prišli na spôsob, ako manipulovať poranené tkanivá tak, aby sa zahojili ako regenerovaná pokožka, nie ako zjazvené tkanivo. Znamenalo by to, že jazvy po chirurgických alebo plastických zákrokoch by boli len ťažko viditeľné pre netrénované oko.

Konečne úľava

Život s jazvami nie je ľahký. Ak by sa teda tento objav rozšíril do bežnej praxe, poskytol by úľavu nespočetnému množstvu pacientov, napríklad aj ženám, ktoré podstúpili cisársky rez. Bez pochýb by to pomohlo aj pacientom plastickej chirurgie zamaskovať často zahanbujúce jazvy.

Táto metóda zahŕňa transformáciu tých najobyčajnejších typov buniek, ktoré sa nachádzajú v ranách, na tukové bunky, čo bolo doteraz u ľudí považované za nemožné. Tukové bunky nazývané adipocyty sa bežne vyskytujú v koži, no prichádzame o ne, keď sa rany hoja do výsledných jaziev. Najčastejšie sa vyskytujúce bunky v hojacich sa ranách sú myofibroblasty, ktoré, ako vedci predpokladali, sa vedia sformovať len do jazvy.

Na rozdiel od tukových buniek nemajú tieto ranu hojivé bunky vlasové folikuly, vďaka čomu vyzerajú ešte viac odlišne ako normálna pokožka. Avšak, vedci strávili roky zisťovaním, ako zmeniť myofibroblasty na tukové bunky, ktoré nespôsobujú zjazvenie tkaniva. Teraz vraj túto otázku poznajú odpoveď.

Stačí len zmeniť bunky

vysvetlil vedúci výskumu doktor George Cotsarelis. Tajomstvo tkvie v tom, že najskôr treba regenerovať vlasové folikuly. Následne sa tukové bunky regenerujú tiež, ako odpoveď na signál od vlasových folikulov.

Štúdia preukázala, že vlasy a tuk sa vyvíjajú oddelene ale nie nezávisle – vlasové folikuly vznikajú ako prvé.

Laboratórium teraz odhalilo, ako regenerácia vlasových folikulove premieňa alebo prebúdza okolité myofibroblasty, čo je kľúčové pre vznik tukových buniek. A tuk proste nevznikne bez nových vlasov.

Keď však už vznikne, nové bunky sú na nerozoznanie od skôr existujúcich tukových buniek. To znamená, že zahojené tkanivo vyzerá prirodzene, namiesto zanechania jazvy

dodal Cotsarelis.

Tieto výsledky znamenajú otvorené dvere k možnostiam po poranení ovplyvniť tkanivo, aby sa regenerovalo inak ako do podoby jazvy. Ide o objav, ktorý by potenciálne mohol znamenať revolúciu na poli dermatológie.

„V podstate dokážeme manipulovať hojenie rany, aby viedlo k regenerácii kože a nie k vzniku jaziev,“. „Prirodzene boli myofibroblasty pokladané za neschopné zmeniť sa na iný typ buniek. Naša práca však ukazuje, že dokážeme ovplyvniť tieto bunky a tie majú schopnosť dostatočne a stabilne sa zmeniť na adipocyty,“