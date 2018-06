Koniec kategórie C2: Francúzi na rozlúčku symbolicky rozpolili loď

Na snímke francúzski pretekári kategórie C2 Gauthier Klauss a Matthieu Peche, ktorá sa ruší, režú loď po finále pretekov hliadok na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v pražskej Troji 2. júna 2018. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke slovenskí pretekári kategórie C2 Ladislav (tretí vľavo) a Peter (druhý vpravo) Škantárovci pózujú s fanúšikmi po pretekoch hliadok na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v pražskej Troji 2. júna 2018. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Na snímke všetci pretekári kategórie C2, ktorá sa ruší, si podávajú ruky po finále pretekov hliadok na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v pražskej Troji 2. júna 2018. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Finálové výsledky



3xC2: 1. Nemecko (Robert Behling - Thomas Becker, Franz Anton - jan Benzien, David Schröder - Nico Bettge) 122,53 (2), 2. Česko (Ondřej Karlovský - Jakub Jáně, Tomáš Koplík - Jakub Vrzáň, Jonáš Kašpar - Marek Šindler) 124,64 (2), 3. Francúzsko (Gathier Klauss - Matthieu Peche, Nicolas Scianimanico - Hugo Cailhol, Pierre Tillard - Denis Gargaud Chanut) 133,53 (6), 4. SLOVENSKO (Tomáš Kučera - Ján Bátik, Ladislav a Peter Škantárovci, Matúš Gewissler - Juraj Skákala) 136,60 (8)



3xC1 ženy: 1. Veľká Británia (Mallory Franklinová, Kimberley Woodsová, Bethan Forrowová) 142,75 (6), 2. Francúzsko (Lucie Priouxová, Lucie Bauduová, Claire Jacquetová) 146,89 (6), 3. Španielsko (Nuria Vilarrublová , Miren Lazkanová, Klara Olazabalová) 152,25 (8), ...6. SLOVENSKO (Monika Škáchová, Simona Maceková, Soňa Stanovská) 166,69 (12)



3xK1 muži: 1. Česko (Ondřej Tuňak, Vít Přindiš, Jiří Prskavec) 101,79 (0), 2. Poľsko (Mateusz Polaczyk, Dariusz Popiela,, Michal Pasiut) 105,44 (0), 3. Slovinsko (Peter Kauzer, Martin Srabotnik, Niko Testen) 108,02 (4), 7. SLOVENSKO (Jakub Grigar, Martin Halčin, Jakub Stanovský) 110,21 (2)

Praha 2. júna (TASR) - O dojímavú rozlúčku sa postarali na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode v pražskej Troji Francúzi. Po tom, čo v hliadkach deblistov došli do cieľa, za obeť padla loď Gauthiera Klaussa a Matthieua Pecheho. Rozbrusovačkou ju rozpolili a dali všetkým na známosť, že táto kategória definitívne na vrcholných podujatiach v slalome končí.Francúzi skončili v hliadkach C2 tretí za zlatými Nemcami a striebornými Čechmi, na 4. miesto sa zaradili Slováci v zložení Kučera - Bátik, Škantárovci a Gewissler - Skákala. Na bronz im chýbalo 3,07 sekundy a vytúženej medaily sa nedočkali. Lúčenie bolo dojemné, aj vyjadrenie solidarity nielen na brehu divákmi, ale aj na samotnej vode, keď všetky lode vedno naznačili gestami nesúhlas s rozhodnutím MOV a ICF úplne vyradiť deblistov zo súťaží.Peter Škantár o žiadnej demontáži lode neuvažoval.Medailová bodka by sa na úplný koniec vynímala.priznal športovo Peter Škantár.V Troji sa slovenská výprava zatiaľ vzácneho kovu nedočkala. Hliadka singlistiek naň so 6. miestom nesiahla a kajakári dopadli v konkurencii až 18 hliadok so 7. priečkou podobne.