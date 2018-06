Koniec montovní v Česku, stimuly dostane ten, kto ľuďom dobre zaplatí

Foto: TASR Foto: TASR

Praha 8. júna (TASR) - Česká vláda bude mať do konca júna na stole novelu zákona o investičných stimuloch, ktorá zmení pravidlá hry. Už sa nebudú podporovať montovne hľadajúce lacnú pracovnú silu, ale firmy, ktoré zamestnajú vzdelaných a kvalifikovaných ľudí a ktoré sú im ochotné vyplácať aspoň priemerné mzdy v kraji.K zásadnej zmene donútila politikov podľa serveru iDNES.cz situácia na trhu práce. Doteraz sa k tomu odhodlávali približne dva roky.Doterajšia politika investičných stimulov viedla k vysokému podielu procyklických odborov a odborov koncentrovaných najmä do automobilového priemyslu, uviedla pre MF DNES ekonómka Eva Zamrazilová, predsedníčka Národnej rozpočtovej rady a bývalá členka vedenia Českej národnej banky.Česko by si mohlo začať investorov lepšie vyberať.uviedla Silvana Jirotková, ktorá od tohto roka riadi štátnu Agentúru na podporu podnikania a investícií CzechInvest.To neznamená, že Česko s finančnou podporou investorov končí. Po novom však zákon bude vyžadovať, aby výmenou za stimul firma zamestnávala aspoň 10 % ľudí s vysokoškolským vzdelaním alebo minimálne 2 % špecialistov vo výskume a vývoji. A najmenej 80 % zamestnancov bude musieť mať prinajmenšom priemernú mzdu v kraji. Stimul na pracovné miesto bude pre výrobné firmy len v okresoch s nezamestnanosťou nad 7,5 %. V prípade technologických centier a centier strategických služieb dotácia na miesto zostane – a bude celorepubliková.