Bratislava 30. júna (TASR) – Snahu dieťaťa v škole by si mali rodičia všimnúť a oceniť. Koniec školského roka je ideálnym časom na odmenu za vysvedčenie. Takou môže byť aj zahraničný pobyt spojený s jazykovým kurzom, brigádou či stážou, ktorý môže dieťaťu priniesť cenné skúsenosti. Pre TASR to povedal analytik spotrebiteľského financovania spoločnosti Home Credit Roman Müller.konštatoval Müller.Zodpovedné hospodárenie s financiami je pre mladého človeka dôležitá schopnosť. Okrem brigády sa to môže naučiť aj spravovaním svojho vlastného bankového účtu. Na začiatok je vhodné naň vložiť malú sumu peňazí a nechať dieťa s ňou nakladať.poradil Müller.Medzi ďalšie tipy odmien za dobré vysvedčenie patria aj nové študijné pomôcky. Notebook alebo elektronická čítačka kníh je vhodná najmä pre budúcich vysokoškolákov.