Koniec víťaznej série Žiliny. V Ružomberku prehrala po vlastnom góle

Na snímke radosť hráčov Ružomberka Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

MFK Ružomberok – MŠK Žilina 1:0 (0:0)

Gól: 84. Králik (vlastný), ŽK: Kochan, Sapara (obaja Ružomberok). Rozhodovali: Kráľovič – Mókoš, Bednár, 1530 divákov.



zostavy a striedania:



Ružomberok: Macík – Jonec, J. Maslo, Kružliak, Kupec – Qose – Daniel, Kostadinov (90. Sapara), Kochan, Gál-Andrezly (90+. Gál-Andrezly) – Gerec (59. Takáč)



Žilina: Volešák – Chvátal (87. Hancko), Kaša, Králik, Mazáň – Diaz – Špalek, Škvarka, Káčer, Otubanjo (46. Jánošík) – Lačný (64. S. Mráz)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 19. septembra (TASR) -V 6. min. hlavou minul bránu exružomberčan na hrote žilinského útoku Lačný, no potom sa dlho nič ped bránami nedialo. Až do 21. min., keď Mazáň trestuhodne pred vlastnou bránou „prihral“ loptu Qosemu, ten si ešte vylepšil streleckú parketu, ale zblízka vypálil nad. Ešte väčšiu, doslova miliónovú príležitosť o štyri minúty spálil Gerec, keď v tutovej pozícii ho meter pred bránou našiel Daniel.Po zmene strán, v 57. min. opäť Daniel gólovo oslovil Gereca, ten ale v sklze o centimetre jeho center nezasunul medzi žrde, navyše ružomberský útočník sa pri tejto akcii zranil a musel byť vystriedaný. V 72. min. Škvarka napriahol asi z 25 metrov, ale minul bránu. V 74. min. vo veľkej šanci sa ocitol Gál-Andrezly a jeho hlavičku z bezprostrednej blízkosti Volešák vytlačil nad. Domáci futbalisti do konca išli za tromi bodmi. A v 84. min. sa aj dočkali, keď Danielov center si so vlastnej brány zrazil Králik. V posledných sekundách nadstaveného času ešte Králik trafil ružomberské brvno. Ružomberok vďaka výhre preskočil v tabuľke majstra zo Žiliny.