Konôpka na pódiu Lamborghini Super Trofeo v Norimbergu

Na archívnej snímke slovenský automobilový pretekár Miroslav Konôpka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Norimberg 18. septembra (TASR) - Slovenský automobilový pretekár Miroslav Konôpka obsadil cez víkend tretie miesto v triede AM na okruhu v nemeckom Norimbergu v seriáli Lamborghini Super Trofeo Europe. Po výbornom výkone dokončil prvú jazdu na pódiu a v celkovom hodnotení triedy AM je priebežne na 4. priečke z 18 zúčastnených posádok.Päťdesiatpäťročnému Konôpkovi vyšla najmä prvá jazda na slávnom nemeckom okruhu. Štartoval ako siedmy a prepracoval sa na 3. miesto v triede AM. Bolo to jeho druhé pódiové umiestnenie v tejto sezóne, na začiatku sezóny v talianskej Monze takisto stál na 3. mieste v druhej jazde. V Nemecku obsadil v druhej jazde 7. miesto.citovala Konôpku oficiálna tlačová správa jeho tímu.