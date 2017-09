Konrád dostal v Plzni desiatku, nemohol striedať, Venera: Naša chyba

Na snímke brankár Branislav Konrád. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Plzeň 13. septembra (TASR) - Na utorkový zápas 3. kola českej hokejovej extraligy HC Škoda Plzeň – HC Olomouc (10:0) nebude v dobrom spomínať Slovák Branislav Konrád. Brankár hostí inkasoval desať gólov z 36 striel a utrpel jednu z najhorších prehier v kariére.Konrád, ktorého považujú za jedného z najlepších brankárov v českej extralige, zažil v Plzni nevydarený večer. Kalich horkosti si pritom vypil až do dna. Po deviatom góle ho chceli tréneri vystriedať, lenže nemohli. Jeho náhradník Jiří Matoušek síce zaujal miesto medzi žŕdkami, ale nakoniec musel zostať Konrád v bránke. Matoušek mal totiž čierne nohavice rovnako ako hráči Plzne a rozhodcovia ho vrátili späť na striedačku.povedal pre hokej.cz tréner hostí Zdeněk Venera.Konrád už vstúpil do zápasu smoliarsky. V 5. minúte zle zastavil nahodený puk a ten zamieril do bránkoviska. Prvú strelu Straku ešte v páde zastavil, ale Mertl pohodlne napálil puk do odkrytej bránky. Tréner však nevinil slovenského brankára za debakel, pod vysokú prehru sa podľa neho podpísalo celé mužstvo.citoval Veneru klubový web.Hetrikmi sa v domácom drese blysli Tomáš Mertl a Dominik Kubalík, obaja pridali aj asistenciu.pochvaľoval si tréner Plzne Jiří Hanzlík.