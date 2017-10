Konrád priviedol Olomouc k nájazdovej výhre:Na narodeniny vždy víťazím

Na snímke brankár Branislav Konrád. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Ostrava 12. októbra (TASR) - Po predohrávke 15. kola českej hokejovej extraligy na ľade Vítkovíc mal Branislav Konrád veľa dôvodov na úsmev. Jeho Olomouc zvíťazil 4:3 po nájazdoch, pričom slovenský brankár v deň svojich 30. narodenín zlikvidoval až 38 súperových striel a blysol sa aj v nájazdovom rozstrele.Už pred stretnutím mal Konrád tušenie, že jeho tím zvíťazí.tešil sa Konrád, ktorý zažiaril najmä v záverečnom rozstrele. Z ôsmich nájazdov inkasoval iba raz, neprekonal ho ani vítkovický líder Rostislav Olesz, ktorý v utorok rovnako slávil narodeniny - je o dva roky starší ako slovenský brankár.citoval Konráda portál iDnes.cz.V prvej tretine zo 17 striel dostal iba jeden gól a držal mátožných hostí v hre.chválili ho dvojgólový center Jan Knotek i asistent trénera Olomouca Jan Tomajko.podotkol Konrád. "Doma na mňa smeruje dvadsať striel za celý zápas, tu som to mal za prvú tretinu. Boli tam šance, nájazdy, nejaká žŕdka, ale pomohlo mi aj šťastie. Dostal som sa do toho a 'urvali' sme dôležité dva body." Olomouc napriek tomu - rovnako ako Vítkovice - už sedem kôl čaká na víťazstvo v riadnom hracom čase. Po prvej tretine nič nenasvedčovalo tomu, že by hostia v Ostrave mohli zabodovať, veď sami vystrelili iba dvakrát. Mora otočila skóre po nástupe do druhej tretiny tromi gólmi v priebehu 88 sekúnd i vďaka dvojnásobnej presilovke.poznamenal Konrád. Olomoucu sa doma nedarí, no vonku vyhrala štvrtýkrát v rade.cení si slovenský reprezentant, ktorého tím poskočil na 10. pozíciu znamenajúcu predkolo play off.Vítkovickí hráči Konráda preklínali, útechou pre nich je, že sa im podarilo ukončiť čakanie na gól dlhé 164 minút.vyslovil sa slovenský útočník v službách ostravského tímu Radoslav Tybor, ktorý prekonal Konráda dvakrát. Zatiaľčo hostia presilovku 5 na 3 využili, domáci niemrzelo slovenského obrancu Petra Tršku.dodal.