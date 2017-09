Konrádova skvelá odpoveď na debakel, Matoušek v premiére najlepší

Na snímke Tomáš Matoušek. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Praha 18. septembra (TASR) - Slovenský brankár Branislav Konrád sa po debakli na ľade Plzne (0:10) v treťom kole českej extraligy rýchlo dostal do želanej formy. Opora HC Olomouc v nasledujúcich dvoch zápasoch udržala čisté konto, pomohol jej k tomu aj mentálny tréner.Konrád najskôr vo 4. kole nepustil za svoj chrbát ani jednu strelu v zápase s Libercom, v nedeľu zopakoval rovnaký kúsok na ľade Litvínova. "Chceli sme fanúšikom ukázať, že na to máme a také veci ako v Plzni sa proste stávajú. Aj keď by sa teda nemali," povedal Konrád pre oficiálny web "kohútov" z Olomouca. Slovenskému brankárovi pomohol k nakopnutiu aj mentálny tréner. "Radil som sa s ním, pomohol mi. O čom sme sa rozprávali nepoviem, to je medzi nami," dodal Konrád.Premiéru v českej extralige má za sebou Tomáš Matoušek. Slovenský reprezentant nastúpil v drese HC Verva Litvínov práve proti Olomoucu, ale ani on, ani nikto z jeho spoluhráčov nenašiel na Konráda recept. Matoušek sa pred začiatkom ligy zranil a na prvý štart si musel počkať až do 5. kola.povedal Matoušek pre webovú stránku Litvínova. Jeho výkon vyzdvihol aj tréner Darek Stránský.V šiestom kole privíta Olomouc na domácom ľade Hradec Králové, Litvínov sa predstaví na ľade Zlína.