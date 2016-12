Konštruktívny dialóg s Trumpovou vládou je pre EÚ nevyhnutný

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 24. decembra (TASR) - Hlavný ekonóm Deutsche Bank David Folkerts-Landau žiada, aby európski a najmä nemeckí politici viedli s budúcou americkou vládou Donalda Trumpa „“. „“, Folkerts-Landau to uviedol vo svojej najnovšej ešte nezverejnenej stati, ale portál FAZ.net ju má k dispozícii. Autor predpokladá, že práve Nemecko a Spojené štáty by na zhoršenie vzťahov zrejme doplatili najviac.V stati sa vyzdvihuje politická stabilita Nemecka v uplynulých desaťročiach, fakt, že v ňom nedošlo k excesom v hospodárstve. Zdôrazňuje sa, že sa presadila dlhodobá orientácia podnikov a občanov zrieknutia sa okamžitého podielu na výsledkoch. To prispelo k posilneniu postavenia Nemecka vo svete.“ konštatoval Folkerts-Landau. Británia bude roky bojovať s dôsledkami brexitu. Taliansko a Francúzsko sú zatiaľ tiež mimo hlavného prúdu, lebo neurobili potrebné reformy. Japonsko uviazlo v deflácii. Čínsky finančný systém bude čoraz krehkejší. „", píše Folkerts-Landau.Autor vidí hospodársku silu Nemecka položenú na viacerých pilieroch. Krajina sa hospodárskym rastom hrubého domáceho produktu (HDP) viac ako polstoročie nachádza v špičke priemyselných štátov. Od roku 2007 vedú Nemecko a Spojené štáty túto skupinu priemerným medziročným rastom HDP 1,3 %. Väčšina krajín eurozóny od začiatku storočia bojuje s ekonomickými problémami.Rast zamestnanosti v krajine sa od vypuknutia finančnej a hospodárskej krízy v roku 2008 zvýšil výraznejšie než v iných priemyselných krajinách. Kým v Španielsku a Taliansku je bez práce 43 a 36 % mladých ľudí, v Nemecku ich je 7 %.Euro je podľa Folkertsa-Landaua pre Nemecko výhodné. Je to aj preto, že ak by došlo k rozpadu eurozóny, staro-nová nemecká marka by dosiahla výrazný vzostup hodnoty. Zhodnotila by sa aj napriek tomu, že by Nemecko nenávratne prišlo asi o jeden bilión eur vložených do viacerých záchranných fondov. S prihliadnutím na očakávané budúcoročné voľby v dôležitých krajinách EÚ, napríklad vo Francúzsku a Holandsku a na výsledok nedávneho talianskeho referenda o zmenách ústavy. Folkerts-Landau uviedol, že „“ (EÚ).Autor vyzdvihol prvé pozitívne momenty utečeneckej politiky kancelárky Angely Merkelovej. Vo februári v denníku Frankfurter Allgemeine Zeitung napísal, že ak prehrá Merkelová, prehrá aj Európa. Teraz na 14 stránkach hovorí o sile nemeckého priemyslu a politiky, ktorý uviedol Merkelovej citátom: „