Kontaminované vajcia k nám zrejme prišli i cez súkromného spotrebiteľa

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) – Kontaminovaná vaječná hmota sa z Rakúska na Slovensko mohla dostať aj cez súkromného spotrebiteľa. Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Ten má informácie, že jeden zo slovenských zákazníkov si v predajni Metro vo Viedni – Simmering kúpil 4. júla na zákaznícku kartu vaječnú zmes obsahujúcu látku fipronil (pesticíd).povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas z ÚVZ SR. Úrad na to upozornil v stredu (23.8.) rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá.Výrobky sa ešte môžu nachádzať u spotrebiteľov, Mikas odporúča, aby ich nepoužívali, prípadne ich vrátili späť do miesta predaja – Viedeň – Simmering, Rakúsko.Konkrétne ide o produkty Wiesenhof Eifix - Eigelb Bodenhaltung flüssig, pasteurisiert, L 6041-0 a Wiesenhof Eifix - Schlemmer Rührei Bodenhaltung flüssig, pasteurisiert, L6073-0 .Kontaminovanú vaječnú zmes našli nedávno kontrolóri na Slovensku v štyroch luxusných bratislavských hoteloch. Spotrebovalo sa 570 kilogramových balení, dodávateľovi sa vrátilo 90 kilogramov.