Kontrola podľa NKÚ opäť ukázala na zlý manažment nemocníc

Bratislava 10. júna (TASR) – Nemocnice pod vyššími územnými celkami (VÚC) sa zadlžujú rovnako výrazne ako tie štátne. Miestami dokonca ide o väčšie tempo zadlženia, poukazuje Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).povedal šéf NKÚ Karol Mitrík.Mitrík čerpal informácie z výsledkov druhej vlny kontrol nemocníc. NKÚ sa pozrel na 13 takýchto zdravotníckych zariadení. Správa ešte nie je známa verejnosti, kontrolóri na nej ešte pracujú, zverejnená by mohla byť koncom tohto júna. Nemocnice majú podľa Mitríka zlý manažment nemocníc.Tretia etapa kontrol v zdravotníctve už prebieha, zaoberá sa napríklad nemocnicami – neziskovými organizáciami. Štvrtú fázu kontrol odobril Mitrík nedávno, NKÚ pôjde do zdravotných poisťovní a na ministerstvo zdravotníctva. "Máme čo robiť, aby sme toto všetko stihli do konca roka," dodal šéf NKÚ.Prvú veľkú kontrolu nemocníc ukončil kontrolný úrad koncom minulého roka. Tá vtedy odhalila viaceré pochybenia a porušovanie zákonov – napríklad tendre na drahú zdravotnícku techniku. Kontrolóri sa vtedy bližšie pozreli na hospodárenie deviatich štátnych univerzitných a fakultných nemocníc.