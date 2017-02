Kontrola ťažiarov zo Smilna vážne chyby neodhalila, vrty nezastavia

Na archívnej snímke z 12. januára 2016 ochranka chráni manažérov Alpine Oil and Gas pri odchode z tlačovej konferencie. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Na archívnej snímke z 15. decembra 2015 pri obci Smilno členovia petičného výboru proti prieskumu sa snažia blokáciou cesty poukázať na stav, že poľskí pracovníci chodia cez súkromné pozemky bez ich súhlasu. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 15. februára (TASR) - Ministerská kontrola geologického prieskumu ložísk ropy a zemného plynu v obci Smilno v okrese Bardejov nepreukázala zásadné pochybenia spoločnosti Alpine Oil and Gas. Envirorezort tak vrty zastaviť nemôže. Podľa jeho stanoviska hĺbková kontrola odhalila len administratívne nedostatky, napríklad oneskorené plnenie ohlasovacej povinnosti o začatí prác.uviedol hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.Pripomenul, že v prípade vrtov v Smilne sa doteraz ani raz nepreukázalo porušenie zákona, a tým ohrozenie životného prostredia.doplnil.Zámer prieskumných vrtov v Smilne nemusel prejsť posudzovaním vplyvov na životné prostredie, tzv. EIA. Šéf envirorezortu László Sólymos (Most-Híd) chcel presvedčiť spoločnosť, ktorá tam hľadá ložiská plynu, aby ho urobila z vlastnej iniciatívy v reakcii na obavy miestnych obyvateľov. Ministerstvo ale na ťažiarov páky nemalo. Proces EIA sa podľa doterajšej legislatívy robiť nemusel. Zmenilo sa to od januára 2017, už schválených prieskumov sa to však netýka.Spoločnosť Alpine Oil and Gas vlani v novembri avizovala, že v súlade s tohtoročným predĺžením licencií na prieskum sa pripravuje obnoviť práce na prvom skúšobnom vrte v Smilne. Odvolávala sa na to, že prípravné práce a následné vŕtanie v danej lokalite sú v súlade s platnou legislatívou. Plány ťažiarov sa nepáčia miestnym obyvateľom, petíciu proti vrtom spoločnosti podpísali tisíce ľudí. Aktivisti tiež dlhodobo blokovali cestu k prieskumnému územiu.