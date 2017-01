Kontrolóri preveria vysoké školy, projekt ESO aj odkanalizovanie obcí

Na snímke predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR Karol Mitrík. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 13. januára (TASR) - Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v rámci plánu kontrolnej činnosti na tento rok si stanovil 30 kontrolných akcií v 332 kontrolovaných subjektoch. Až polovica vybraných kontrol bude niesť prvky výkonnostnej kontroly. Úrad medzi ťažiskové témy zaradil kontrolu efektívnosti a účinnosti programu ESO či hospodárenie vysokých škôl s verejnými zdrojmi. Kontrolóri zároveň preveria, ako sa napĺňajú strategické ciele projektu informatizácie spoločnosti a uzavrú jednu z najrozsiahlejších prierezových kontrol od vzniku NKÚ v oblasti fungovania slovenského zdravotníctva. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.Kontrolóri sa pozrú na hospodárenie a nakladanie s majetkom jedenástich verejných vysokých škôl, či na to, ako realizujú vlastné strategické projekty. Pri miestnej samospráve bude NKÚ kontrolovať prínosy investícií do odkanalizovania z Operačného programu Životné prostredie, taktiež aj účinnosť zberu komunálneho odpadu po tom, ako bol prijatý nový zákon o nakladaní s komunálnym odpadom.Kontrolóri sa tiež zamerajú na pripravenosť obcí a miest poskytovať služby eGovernment, na zavedenie programu ESO, či bolo dosiahnuté zníženie a optimalizácia nákladov na fungovanie verejnej správy a či boli zjednodušené postupy pri vybavovaní povinností občanov vo vzťahu k štátu. V rámci kontroly vybraných projektov Operačného programu informatizácia spoločnosti úrad preverí, ako sa napĺňajú stanovené strategické ciele informatizácie spoločnosti a ako informatizácia uľahčuje správu vecí verejných.uviedla Bolech Dobáková. Slovenskí kontrolóri budú tiež spolupracovať s najvyššími kontrolnými inštitúciami Poľska a Ukrajiny, keď v rámci spoločnej medzinárodnej kontroly preveria fungovanie Medzinárodnej biosférickej rezervácie "Východné Karpaty" na území Národného parku Poloniny.V Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) prebehne kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom spoločností a zhodnotenie jej hospodárskych výsledkov. NKÚ podotýka, že v priebehu roka môže do pôvodného plánu kontrolnej činnosti zaradiť aj ďalšie mimoriadne kontrolné akcie.