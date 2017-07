Kontrolou u novinárky M. Tódovej sa má zaoberať mimoriadny výbor

Na archívnej snímke Erika Jurinová. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 14. júla (TASR) - Kontrolou terénneho pracovníka úradu práce v byte novinárky Denníka N Moniky Tódovej by sa mal zaoberať mimoriadny Výbor Národnej rady SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Jeho zasadnutie iniciujú opoziční poslanci na čele s predsedníčkou výboru Erikou Jurinovou (OĽaNO-NOVA).Opozícia chce na rokovanie pozvať ministra práce Jána Richtera (Smer-SD) a generálneho riaditeľa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Mariána Valentoviča. Žiadajú od nich vysvetlenie konania svojich podriadených.uviedla Jurinová.Spolu s kolegyňou Annou Verešovou (OĽaNO-NOVA) sa obávajú, či ministerstvo, ústredie práce a jednotlivé úrady fungujú zmysluplne.upozornila Jurinová.Zároveň upozorňuje, že neohlásená kontrola výchovy detí, ešte aj bez podnetu, v našom právnom poriadku nie je nikde ukotvená.uviedla.Podľa poslankýň je po štvrtkovom (13.7.) kroku úradu práce jasné, že podobný spôsob šikany a zastrašovania môže zažiť každý občan Slovenska, ktorý upozorní na porušovanie zákona, korupciu či iné nekalé praktiky v jednotlivých inštitúciách.Ústredie práce v reakcii uviedlo, že v prípade novinárky Tódovej išlo o bežnú návštevu terénneho sociálneho pracovníka, ktorý vykonáva aktivity vyplývajúce z národného projektu na podporu rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov. Jeho cieľom je zefektívniť sociálny systém a zabrániť jeho možnému zneužitiu. Tieto návštevy sa dejú na celom Slovensku a od začiatku roka 2016 do konca apríla 2017 ich terénni pracovníci absolvovali 79.072.Hovorkyňa ústredia práce Jana Lukáčová odmietla, že by išlo o zámer.uviedla s tým, že výber, koho pracovníci navštívia, je na vedúcich oddelení štátnych sociálnych dávok a hmotnej núdze úradov práce tak, aby postupne prišli ku všetkým poberateľom v rámci úradu.dodala Lukáčová.