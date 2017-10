Kontroly na hraniciach opätovne predlžuje aj Dánsko

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 12. októbra (TASR) - Dánsko ohlásilo dnes predĺženie kontrol na svojej hranici s Nemeckom o ďalší polrok, čo zdôvodňuje vážnym ohrozením terorizmom. Kontroly na hraničných priechodoch, zavedené v januári 2016 pre zvyšujúci sa nápor migrantov, mali po predošlom predĺžení trvať do 12. novembra.Dánska vláda oznámila Európskej komisii, že uvedené mimoriadne opatrenie na základe Schengenskej dohody bude využívané až do 12. mája 2018, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na správu dánskej tlačovej služby Ritzau.Dánske bezpečnostné zložky náhodne kontrolujú vlaky, autobusy či autá na pozemnej hranici s Nemeckom, ako aj v trajektových prístaviskách Gedser a Rödby. Na pozemnej hranici začali byť medzičasom nasadzovaní aj príslušníci armády.Polročné predĺženie kontrol na vnútroschengenských hraniciach oznámilo dnes taktiež Nemecko, kde sa mala platnosť tohto opatrenia skončiť o deň skôr ako v Dánsku. Európska komisia pritom vyzvala krajiny schengenskej zóny voľného pohybu, aby kontroly na vnútorných hraniciach zrušili do konca tohto roka.