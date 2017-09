Kontroly na hraniciach v Británii môžu ohroziť čerstvosť potravín

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 4. septembra (TASR) - Ak po vystúpení Británie z Európskej únie (EÚ) dôjde k zavedeniu colných kontrol, zvýši to nielen náklady na dovoz, ale môže sa tiež stať, že sa potraviny pokazia, kým prejdú cez hranice. Upozornila dnes druhá najväčšia sieť britských supermarketov - Sainsbury.Akékoľvek nové kontroly dovozu a vývozu potravín by zvýšili náklady a čas prepravy. To skomplikuje firmám snahu dodať klientom čerstvé výrobky, povedal Mike Coupe, generálny riaditeľ Sainsbury.povedal.Zdôraznil, že čokoľvek, čo naruší tento proces, bude mať dva dôsledky: zvýši náklady na dovoz a negatívne ovplyvní čerstvosť produktov. Pripomenul, že pri preprave čerstvých tovarov, ako sú napríklad ovocie a zelenina, z veľkej vzdialenosti môže mať aj niekoľko hodín oneskorenia citeľne negatívny vplyv na ich kvalitu.Britský maloobchodný sektor znepokojuje vývoj rokovaní o brexite, ktoré zatiaľ nepriniesli žiadny pokrok, aj keď sa Londýnu kráti čas na dosiahnutie dohody s EÚ ešte pred vystúpením z bloku.Konzorcium britských maloobchodníkov minulý týždeň varovalo, že ceny v obchodoch v Spojenom kráľovstve sa môžu zvýšiť a výber bude slabší, ak sa Londýn a Brusel nedohodnú na riešení kľúčových bodov, akými sú hraničné kontroly, nákladná doprava a bezpečnosť potravín po brexite.Opozičná Labouristická strana navrhla, aby Británia zostala na jednotnom európskom trhu a v colnej únii počas prechodného obdobia po roku 2019. To by pomohlo zmierniť škody, ktoré môže brexit spôsobiť ekonomikám na oboch stranách Lamanšského prielivu.