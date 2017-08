Kontroly zistia, či sa počas horúčav spĺňa úprava pracovných podmienok

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. augusta (TASR) - Zamestnanci firiem majú počas letných horúčav nárok na osobitný prístup zo strany zamestnávateľa. Ten by im mal podľa platnej legislatívy zabezpečiť pitný režim či úpravu pracovného režimu. Na dodržiavanie zákona si posvietia inšpektori práce, ale aj kontrolóri jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva.priblížil v stanovisku pre TASR Národný inšpektorát práce (NIP). Dodržiavanie pitného režimu kontrolujú inšpektori práce najmä na základe podnetov od samotných zamestnancov.priblížil NIP.Dohľad nad dodržiavaním vhodných podmienok na pracoviskách z pohľadu vhodnej teploty je úlohou orgánu na ochranu zdravia a na pracoviskách tieto podmienky kontrolujú najmä príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva.uviedla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Zuzana Drobová.Dodala, že regionálne úrady vykonávajú štátny zdravotný dozor všade tam, kde na to existuje nejaký dôvod alebo podnet.priblížila Drobová.Povinnosti pre zamestnávateľov počas letných horúčav definuje zákon. Za nedodržanie nariadení im hrozí pokuta.priblížil NIP.Sankciu však môže zamestnávateľovi uložiť aj príslušný orgán verejného zdravotníctva. Pokuta za správny delikt na základe zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia sa môže pohybovať od 100 do 2000 eur. Podľa platnej legislatívy sa správneho deliktu v oblasti ochrany zdravia pri práci dopustí živnostník alebo firma, ak nezabezpečí opatrenia na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých účinkov faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov alebo poruší niektorú z ďalších povinností definovaných v legislatíve.dodala hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR.Ak firmy nevedia, aké majú povinnosti, môžu sa obrátiť s prosbou o radu napríklad na inšpektorov práce, ktorí poskytujú aj bezplatné poradenstvo.dodal NIP.