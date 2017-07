Kontroverzná reforma justície: Duda nepriamo odmietol iniciatívu Tuska

Predseda Európskej rady Donald Tusk (vpravo) sa rozpráva s poľským prezidentom Andrzejom Dudom, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 21. júla (TASR) - V otázkach týkajúcich sa kontroverzne vnímanej reformy poľského súdnictva nie je. Uviedol to dnes v reakcii na štvrtkové vyhlásenie predsedu Európskej rady Donalda Tuska Krzysztof Szczerki, šéf kabinetu poľského prezidenta Andrzeja Dudu.Grzegorz Schetyna, líder opozičnej strany Občianska platforma (PO), vo farbách ktorej kedysi riadil poľskú vládu práve Donald Tusk, reagoval na odmietnutie Tuskovej iniciatívy na spoločné hľadanie cesty zo súčasnej politickej krízy, inak vnímanej vo Varšave a inak v Bruseli, slovami, že je to nezodpovedný krok.Šéf poľskej diplomacie Witold Waszczykowski sa v tejto súvislosti nechal počuť, že Tusk by mal v Bruseli brániť záujmy Poľska a nezasahovať do vnútropolitických vecí krajiny.Odmietnutie schôdzky kriticky zhodnotila však aj Schetynova stranícka kolegyňa a podpredsedníčka Sejmu Malgorzata Kidawová-Blonská, ktorá povedala, že si možno nerozumieť, ale neodmieta sa dialóg a neberú sa na ľahkú váhu ľudia, ktorí chcú s nami komunikovať. K podobným situáciám dochádza iba v časoch vojen, keď lídrov iných krajín považujeme za nepriateľov.Informovali o tom spravodajská televízia TVN24 a tlačová agentúra PAP.Tusk sa vo vyhlásení zverejnenom vo štvrtok v Bruseli obrátil na poľského prezidenta Andrzeja Dudu s apelom na hľadanie riešenia politickej krízy v krajine a na pomoc pri naplnení spoločnej úlohy -. Najvyšší predstaviteľ Európskej únie, ktorý už v stredu požiadal poľského prezidenta o naliehavú schôdzku a vyvolal tým prekvapenie Andrzeja Dudu, vo vyhlásení konštatoval, že ostatné kroky súčasnej poľskej vlády sú popretím európskych hodnôt a štandardov. Súčasne dodal, že aj keď to poľský prezident vidí inak, nie je to oslobodením od záväzkov dobrej spolupráce v záujme blaha a bezpečnosti spoločnej vlasti.konštatoval Tusk s tým, že sú to predovšetkým hodnoty a vysoká úroveň verejného života. Zároveň pripomenul, že práve preto sa zdvihla v Európe a na celom Západe tak silná kritika terajšej vládnucej garnitúry v Poľsku, o ktorej sa už dlho nehovorilo tak hlasno a veľmi dlho tak zle.konštatoval predseda Európskej rady.Na štvrtkovej večernej demonštrácii na obranu nezávislosti poľského súdnictva vo Varšave sa podľa odhadov tamojších médií zúčastnilo až 50.000 ľudí. Protestné akcie sa uskutočnili aj v ďalších poľských mestách.