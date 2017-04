Konvertitu na islam odsúdili v Nemecku za zámer dostať sa k IS

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Stuttgart 26. apríla (TASR) - Krajinský súd v nemeckom Stuttgarte uznal dnes 30-ročného muža vinným z prípravy závažného násilného činu ohrozujúceho štát, ako aj porušenia zákona o pasoch a odsúdil ho na rok väzenia.Sudcovia považovali za preukázané, že obžalovaný chcel v lete 2016 odcestovať do Sýrie, aby tam absolvoval vojenský výcvik v radoch džihádistov z tzv. Islamského štátu (IS). Muža smerujúceho do spomínanej oblasti však zadržali v Maďarsku. Keďže mu už predtým v Nemecku odobrali cestovný pas, jeho územie už nesmel opustiť, pripomenul súd.Predsedajúca sudkyňa pripustila, že obžalovaný má zníženú schopnosť sebakontroly z dôvodu psychického ochorenia. Súd preto nariadil, že konvertita na islam musí absolvovať aj psychiatrickú liečbu.Muž sa v súdnej sieni priznal k zámeru odísť do Sýrie, avšak zdôrazňoval, že nemal v úmysle zabíjať ľudí.