Konvoj militantov IS s rodinami je na území ovládanom extrémistami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 14. septembra (TASR) - Konvoj s bojovníkmi Islamského štátu (IS) a ich rodinami, evakuovanými z oblasti sýrsko-libanonského pohraničia, sa dostal na územie ovládané extrémistami. Informovala o tom dnes mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) s tým, že presunom militantov na svoje územie sa skončila dlhodobá patová situácia ohľadne evakuačnej dohody.Konvoj uviazol v púštnej oblasti v dôsledku náletov koalície pod velením USA s cieľom zabrániť jeho pokračovaniu v ceste. Lietadlá na juhovýchode Sýrie zničili cestu a most, aby sa vozidlá nedostali na územie ovládané IS. Neskôr zaútočili aj na vozidlá s bojovníkmi IS, ktorí smerovali zo svojho územia v ústrety konvoju.V konvoji autobusov, ktorý vyrazil koncom augusta z pohoria Kalamún na západe Sýrie smerom do východosýrskej provincie Dajr az-Zaur - bašty IS, bolo približne 300 militantov a takmer rovnaký počet členov ich rodín.Evakuácia militantov a ich rodín sa uskutočnila na základe dohody uzavretej medzi sunnitským Islamským štátom a libanonským šiitským hnutím Hizballáh, ktoré bojuje na strane sýrskych vládnych síl verných tamojšiemu prezidentovi Bašárovi Asadovi. Ako protislužbu za možnosť opustiť Kalamún vydá Islamský štát Hizballáhu telá jeho bojovníkov zabitých v Sýrii a zadržiavaných mužov. Väčšina džihádistov do Kalamúnu utiekla, keď sa pod tlakom ofenzívy libanonskej armády stiahla zo severovýchodnej časti Libanonu.Podľa správy AP bol dnes prepustený jeden zadržiavaný bojovník Hizballáhu.Ako uviedlo SOHR, autobusy a ďalšie vozidlá s príslušníkmi IS vstúpili na územie provincie Dajr az-Zaur v stredu. Spojené štáty v uplynulom týždni informovali, že sledovanie konvoja ukončili na žiadosť Ruska.