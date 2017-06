Konzervatívci a labouristi rokujú o mäkkom brexite, tvrdí D. Telegraph

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 13. júna (TASR) - Vládnuci britskí konzervatívci a opoziční labouristi údajne tajne rokujú o tzv. mäkkom brexite. Tvrdí to dnešné vydanie novín Daily Telegraph, podľa ktorých sa na rozhovoroch aj niektorí kľúčoví ministri z kabinetu premiérky Theresy Mayovej. Tá je však zástankyňou "tvrdého" brexitu, teda odchodu Spojeného kráľovstva z vnútorného trhu EÚ a ďalekosiahleho obmedzenia imigrácie z jej členských krajín.Tajné rokovania majú podľa denníka dotlačiť Mayovú k ústupkom. Ich témou je aj príslušná komisia, v ktorej by boli zastúpené všetky strany.Noviny píšu, že Mayová o tajných rozhovoroch vie už niekoľko dní, zatiaľ však voči nim nepodnikla žiadne kroky.Mayovej konzervatívci prišli v minulotýždňových predčasných voľbách o parlamentnú väčšinu, čo vyvolalo špekulácie, že premiérka by mohla vo veci brexitu zaujať miernejšie postoje.Britský minister pre rokovania o odchode z Európskej únie David Davis v pondelok pre BBC povedal, že vláda zotrváva pri "tvrdom" brexite. Londýn chce podľa neho aj naďalej opustiť vnútorný trh EÚ a je pripravený vystúpiť z EÚ aj bez dohody s Bruselom.Mayová sa ocitla po volebnom debakli pod silným tlakom aj vo vlastnej strane.povedala podľa britských médií v pondelok večer na stretnutí s poslancami.Dnes sa Mayová stretne v Londýne s predsedníčkou severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP) Arlene Fosterovou na rokovaniach o podpore menšinovej vlády konzervatívcov. Uskutoční sa aj ustanovujúce zasadanie Dolnej snemovne britského parlamentu, na ktorom novozvolení poslanci zložia sľub.