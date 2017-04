Konzervatívci vyzývajú na ukončenie prístupových rokovaní s Tureckom

Stúpenci tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana zdvíhajú ruky pri čakaní na jeho posledné predvolebné zhromaždenie v Istanbule 15. apríla 2017 pred zajtrajším ústavným referendom v Turecku, ktoré má posilniť právomoci prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a oslabiť parlament. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 23. apríla (TASR) - Dvaja poprední nemeckí konzervatívni politici vyzvali na ukončenie rozhovorov o členstve Turecka v Európskej únii po referende, ktoré povedie ku koncentrácii moci do rúk tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.Predseda zahraničného výboru Spolkového snemu Norbert Röttgen, predstaviteľ Kresťanskodemokratickej únie (CDU) kancelárky Angely Merkelovej, sa domnieva, že nevyvodenie dôsledkov z tureckého referenda uškodí Európe.povedal Röttgen v rozhovore pre dnešné vysielanie verejnoprávnej rozhlasovej stanice Deutschlandfunk.Predstierať, že Turecko by mohlo vstúpiť do EÚ, by podľa neho tiež bránilo Európe v nadviazaní nového, realistickejšieho vzťahu s touto krajinou.Bavorský minister vnútra Joachim Herrmann, člen Kresťansko-sociálnej únie (CSU), ktorá je sesterskou stranou CDU v Bavorsku, žiada podobne ukončenie, nielen pozastavenie prístupových rozhovorov EÚ s Tureckom." povedal Herrmann pre dnešné vydanie novín Bild am Sonntag. "" vyhlásil.Nemecký minister zahraničných vecí, sociálny demokrat Sigmar Gabriel sa cez víkend naopak vyslovil proti ukončeniu prístupového procesu s Tureckom a" po kontroverznom referende. Škála tém, o ktorých je potrebné s Tureckom viesť rozhovory, je podľa neho veľmi široká.povedal Gabriel pre sobotňajšie vydanie novín Rheinische Post.