Konžská vláda schválila použitie novej vakcíny proti ebole

Kinshasa 29. mája (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva Konžskej demokratickej republiky (KDR) schválilo dnes používanie novej očkovacej látky na boj proti epidémii eboly, ktorá si na severovýchode krajiny vyžiadala už minimálne štyri obete. Uviedla to agentúra AP.Už pred niekoľkými rokmi bola vyvinutá experimentálna očkovacia látka proti ebole, keď počas epidémie tohto ochorenia v západnej Afrike zomreli tisícky ľudí. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) doteraz čakala na povolenie ústrednej konžskej vlády v Kinshase, aby mohla novú očkovaciu látku použiť.Počet ľudí v KDR, u ktorých je podozrenie na prítomnosť smrteľného vírusu ebola v organizme, sa za posledný týždeň zvýšil na 37. Okolo 400 ľudí zostáva naďalej na pozorovaní, pretože prišli do kontaktu s chorými.Predchádzajúca epidémia eboly v KDR si v roku 2014 vyžiadala 42 životov.Viac než 11.000 ľudí zomrelo v rokoch 2014 až 2016 po prepuknutí epidémie eboly v západnej Afrike. Najviac boli zasiahnuté štáty Guinea, Sierra Leone a Libéria.