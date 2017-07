Kopp, Baláž a Tužinský nepostúpili na ME do finále LPi 60

Na snímke slovenský strelec Juraj Tužinský. Foto: TASR - Ján Súkup Foto: TASR - Ján Súkup

Baku 22. júla (TASR) - Ani jeden z tria slovenských strelcov Pavol Kopp, Peter Baláž a Juraj Tužinský nepostúpil do finále ľubovoľnej pištole 60 na ME v Baku. Najlepší výsledok v sobotňajšej kvalifikácii z nich dosiahol Kopp, ktorý skončil v eliminácii v konkurencii 45 pretekárov na 21. mieste (486 b.-4x).Baláž obsadil 29. priečku výkonom 523 b., Tužinský 34. pozíciu (527). Najlepší výkon v kvalifikácii predviedol Srb Dimitrije Grgič (557), na postup do osemčlenného finále bolo treba nastrieľať minimálne 538 b.