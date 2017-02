Koppa čakajú 18. ME v kariére, Vadovičovú veľa cestovania

Na snímke paralympijská strelkyňa Veronika Vadovičová počas tlačovej konferencie s úspešnými olympionikmi a paralympionikmi Športového centra polície, 14. februára 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 14. februára (TASR) - Slovenskí strelci združení v Športovom centre polície (ŠCP) majú za sebou vydarenú sezónu a v zbieraní úspechov by radi pokračovali aj v roku 2017. Pištoliara Pavla Koppa i zdravotne znevýhodnených strelcov Veroniku Vadovičovú a Radoslava Malenovského čaká v prvej polovici roka hneď niekoľko dôležitých podujatí.Pavol Kopp už o mesiac vycestuje na európsky šampionát vo vzduchových disciplínach, ktorý sa uskutoční v termíne 6.-11. marca v slovinskom Maribore. Namiesto ľubovoľnej pištole, ktorá je jeho preferovanou disciplínou, bude súťažiť vo vzduchovej pištoli. Medzi elitou starého kontinentu sa predstaví osemnástykrát v kariére.priblížil Kopp, ktorý má na svojom konte v rámci ME viacero finálových účasti. Najlepšími výsledkami sú štvrté a šieste miesto.vravel Kopp, ktorý na OH 2016 v Riu de Janeiro obsadil v ľubovoľnej pištoli siedme miesto. Po ME v Maribore ho čaká štart v extralige, ako aj viaceré preteky Svetového pohára.dodal Kopp.Veronika Vadovičová patrila vlani medzi najúspešnejšie účastníčky paralympiády v Riu. Z Brazílie doniesla tri cenné kovy - zlato v disciplíne R2 vzduchová puška 40 rán v stoji, rovnaký kov získala aj vo vzduchovej puške 60 rán na 10 metrov mix a striebro vybojovala v malokalibrovke R8 3x20 rán. Jej prvým podujatím v novej sezóne budú preteky Svetového pohára v Spojených arabských emirátoch, ktoré sú na programe 19.-28. februára v Al Ain. Potom ju čakajú podujatia v Poľsku, Nemecku a Kórejskej republike.zaželala si päťnásobná paralympijská medailistka.