Kopytovci žnú so svojou politickou satirou veľký úspech!

Mieria aj do regiónov.Divadelná skupina Kopytovci sa po rokoch vrátila na scénu a zvládla to naozaj vo veľkom štýle! Skvelým humorom zabáva návštevníkov Malej scény v Bratislave. Naplnené predstavenia sú dôkazom toho, že ľuďom politická satira chýba. Navyše, súčasná spoločenská situácia si podľa Kopytovcov sama pýta takéto skeče. Reakcie divákov sú jednoznačné, každé predstavenie sprevádzajú salvy smiechu a nadšený potlesk. Predstavenia navštívili diváci z rôznych spoločenských kruhov, zabaviť sa prišli aj mnohé herecké a politické osobnosti, zavítal aj legendárny František Mikloško, ktorý dlhé roky pôsobil na slovenskej politickej scéne.uviedol František Mikloško.hovorí režisér predstaveniaVeľký záujem o predstavenie Kopytovcov povzbudil, a preto sa rozhodli ísť s ním aj za divákmi v iných častiach Slovenska. Aktuálne rokujú s divadlami a kultúrnymi domami v regiónoch. V kabarete "VOĽBY 2020: Gágaji, táraji a prďúsi!!!" účinkujú Sáva Popovič, Ľudovít Jakubove - Mravec, Ivo Hlaváček, Barbora Sásková, Alžbeta Petrová a Zlatica Žárska. Ako hudobní hostia vystupujú populárna Vlasta Mudríková ako aj legendárny Viliam Meško. Réžiu si zobral pod patronát Tono Popovič.uviedoluzavrelPredstavenie "VOĽBY 2020: Gágaji, táraji a prďúsi!!!" bude v roku 2017 aj zájazdovým titulom, medzi prvými navštívi mestá a obce v Trnavskom kraji. Zatiaľ však ešte Kopytovcov čakajú tri predstavenia na Malej scéne STU v Bratislave 31.1., 4.2. a 24.2. O termínoch predstavení v regióne budú informovať v najbližších týždňoch.Divadelná skupina Kopytovci odštartovala verejné vystúpenia na doskách Štúdia S v porevolučnom období na pozvanie Milana Lasicu a Jula Satinského v rámci improvizovaného predstavenia "To je ono!", ktoré odrážalo aktuálne spoločensko - politické dianie po Novembri 89. Kopytovci do predstavenia prispievali aktualizovanými vystúpeniami, ktoré reagovali na dianie v politike, prenášali do svojich scénok výjavy z mítingov, televíznych debát dobových protagonistov, rokovaní parlamentov ČSFR, vystúpenia prezidenta a podobne. Historicky prvé vystúpenie Kopytovcov sa uskutočnilo 6.12.1989 v Dvorane VŠMU. V januári 1990 vystúpili Kopytovci s veľkým úspechom aj na slávnostnom podujatí pri príležitosti návštevy novozvoleného prezidenta republiky Václava Havla. V Štúdiu L+S v rokoch 1990 - 1993 uviedli predstavenia Kopytovcov "Od mítingu k mítingu", "Kopyto street", "Pozor, demokracia!" či "Buffa ungula". Spoluúčinkovali tiež s Milanom Lasicom, Julom Satinským a Jarom Filipom v predstaveniach "To je ono!" a "Jubileum". STV prevzala do vysielania zo Štúdia L+S politický kabaret pod názvom "Na jedno kopyto" v réžii Karola Strážnického a "Pozor, demokracia!" v réžii Juraja Nvotu.