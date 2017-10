Korčok: Bude nespravodlivé, ak EMA získa krajina, ktorá agentúru už má

Na snímke sídlo Európskej liekovej agentúry (EMA) v Londýne. Foto: TASR/ AP Foto: TASR/ AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Luxemburg 17. októbra (TASR) - Bolo by nespravodlivé, keby pri presídľovaní dvoch agentúr EÚ z Londýna obišli naprázdno tie členské krajiny Únie, ktoré zatiaľ žiadnu európsku agentúru nehostia. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok v rámci dnešného zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné vecí v Luxemburgu.Rada ministrov dnes okrem pozícií EÚ k rokovaniam o brexite diskutovala aj o presídlení Európskej agentúry pre lieky (EMA) a Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), ktoré sa po brexite budú musieť presťahovať z Londýna do niektorej z členských krajín EÚ.Ministri budú o tomto bode hlasovať 20. novembra na ďalšom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, dnes sa zamerali na politické diskusie a hodnotenie, ktoré v tomto smere vydala Európska komisia.Korčok novinárom pripomenul, že Slovensko silne lobuje v prospech sídla EMA v Bratislave. Ocenil hodnotenie eurokomisie, podľa ktorého Slovensko splnilo všetky dôležité kritériá.zhodnotil situáciu.Korčok skonštatoval, že v súťaži o EMA a EBA ide aj o súboj medzištátnych záujmov, ale aj pri tomto súboji musí byť podľa neho istá miera spravodlivosti z pohľadu krajín, ktoré agentúry nemajú.odkázal na novembrový proces hlasovania. V prvom kole budú všetky krajiny dávať súťažným mestám hodnotenia od troch bodov po jeden. Slovensko, ktoré podľa tohto kľúča musí odovzdať svoje hlasy aj iným krajinám, má ambície sa prebojovať do užšieho finále uchádzačov o EMA.Na otázku, ktoré krajiny už prisľúbili otvorenú podporu slovenskej kandidatúre pre EMA, sa Korčok vyhol priamej odpovedi. Upozornil, že je predčasnépred rozhodujúcim súbojom. Pripomenul však, že minister zdravotníctva SR Tomáš Drucker, ako aj slovenská diplomacia silno lobujú v zahraničí. "Hýbeme sa po Európe a vysvetľujeme všetkým, prečo je dobré podporiť Slovensko," vysvetlil Korčok.Podľa kuloárnych fám v Bruseli by jedna z dvoch londýnskych agentúr mala ísť na západ Európy a jedna na východ. Korčok priznal, že takétoneregistruje, ale zopakoval, že by si veľmi želal istú geografickú rovnováhu pri ich rozdeľovaní.