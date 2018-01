Korčok: Cesta k schváleniu počtu poslancov EP po brexite je ešte dlhá

Na archívnej snímke Ivan Korčok Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 25. januára (TASR)

Bratislava 25. januára (TASR) – Návrh, ktorý vzišiel z Výboru pre ústavné veci (AFCO) Európskeho parlamentu (EP) ohľadom počtu jeho poslancov po odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, berieme na vedomie, ale cesta k jeho schváleniu je ešte pomerne dlhá. Uviedol to štátny tajomník rezortu diplomacie Ivan Korčok po stredajšom rokovaní vlády.EP má v súčasnosti 751 členov. Po brexite by sa mal ich počet znížiť na 705 poslancov. Podľa Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) nesmie počet poslancov EP presiahnuť 750 a predsedu.upozornil štátny tajomník.Brexit bude pre europarlament znamenať odchod 73 britských poslancov. Členovia AFCO navrhujú, aby sa 46 zo 73 uvedených mandátov ocitlo na tzv. paneurópskom volebnom zozname a ako rezerva pre rozširovanie Únie. Zostávajúcich 27 kresiel by sa malo rozdeliť medzi 14 krajín EÚ, ktoré sú proporčne znevýhodnené v počte europoslancov na počet obyvateľov.V prípade Slovenska to znamená o jeden mandát viac a možnosť mať 14 zástupcov v zákonodarnom zbore EÚ. Najviac - o päť poslancov by si polepšili Francúzi a Španieli. Paneurópsky alebo celoeurópsky volebný zoznam je novinkou v histórii EÚ. Jeho zavedenie by znamenalo, že o 46 europoslancoch by hlasovali občania všetkých členských krajín EÚ.Slovensko sa podľa Korčoka bude zaoberať takouto kandidátkou. Myslí si, že každý návrh by sa mal posudzovať z pohľadu toho, či prispeje k zvýšeniu účasti na voľbách. Slovensko malo v tých posledných v roku 2014 viac ako 13-percentnú účasť.skonštatoval Korčok.V prípade budúceho rozšírenia Únie (najbližšie má k tomu Čierna Hora a Srbsko) budek dispozícii 16 poslaneckých miest.O návrhu AFCO budú vo februári v Štrasburgu hlasovať v pléne všetci poslanci EP. Ak tento návrh odobria, prerozdelenie kresiel v europarlamente musí jednohlasne schváliť aj Európska rada, čiže hlavy vlád a štátov EÚ. Potom sa návrh opätovne vráti do europarlamentu na konečné hlasovanie.