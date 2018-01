Korčok:EÚ je jednotná ohľadom palestínskej otázky a štatútu Jeruzalema

Na snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Brusel 22. januára (TASR) - Európska únia potvrdila jednotu a zopakovala, že jej záleží na dosiahnutí mieru na Blízkom východe a existencii dvoch samostatných štátov s Jeruzalemom ako hlavným mestom oboch entít. Uviedol to štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok po zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli a rokovaniach európskych diplomatov s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom.Korčok zdôraznil dôležitosť načasovania rozhovorov s Abbásom v kontexte udalostí na Blízkom východe. Pripomenul, že Abbás hovoril o situácii zo svojho pohľadu a kriticky sa vyjadril na adresu USA, ktoré chcú uznať Jeruzalem za hlavné mesto Izraela.Podľa Korčoka je najdôležitejším odkazom bruselských rokovaní potvrdenie jednoty EÚ, ktorá sa opätovne prihlásila k tomu, čo nazývame politický proces na Blízkom východe, a ku konečnému cieľu, ktorým sú dva suverénne štáty žijúce vedľa seba v mieri a prosperite - Palestína a Izrael. Zároveň zdôraznil, že EÚ je spomedzi všetkých aktérov na Blízkom východe predvídateľným aktérom, čo platí aj v otázke Jeruzalema.vysvetlil.Korčok potvrdil, že Abbás v Bruseli vyzval členské štáty EÚ na uznanie Palestíny a zároveň vyzval aj na zastavenie budovania osád na okupovaných palestínskych územiach.upozornil. A dodal, že bez účasti medzinárodného spoločenstva a komunikácie sa to nepodarí.Pripomenul, že EÚ je silným donorom, najviac prispieva pre Palestínsku samosprávu, ktorá je naším susedom, a, aby sa veci pohli dopredu.Americký viceprezident Mike Pence v pondelok v Jeruzaleme potvrdil, že Američania presťahujú svoju ambasádu do tohto mesta v roku 2019. Korčok uviedol, že ministri EÚ o tejto záležitosti nehovorili, avšak podľa jeho slov Abbás jednoznačne povedal, že Palestína bude bojkotovať všetky krajiny, ktoré by preniesli svoje veľvyslanectvá do Jeruzalema.