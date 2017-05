Korčok: EÚ júnovým summitom odkáže, že myslí dopredu, nielen na brexit

Na archívnej snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR v Rade EÚ Ivan Korčok. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Korčok: Nikto v EÚ nechce izolovať Poľsko, ani jeho najväčší kritici

Brusel 16. mája (TASR) - Júnový summit EÚ musí vyslať Európanom jasné posolstvo, že Únia má pred sebou aj iné dôležité veci, ako je brexit, a že pracuje na koncepciách, ktoré sú v prospech budúcnosti jej občanov. Uviedol to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok po skončení dnešného zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.Korčok v rozhovore pre TASR povedal, že hlavným bodom dnešného zasadania Rady ministrov bola príprava júnového summitu EÚ, na ktorom chcú národní lídri zdôrazniť, že Únia má okrem odchodu Spojeného kráľovstva z jej radov pred sebou aj iné dôležité veci. Lídri chcú v júni vyslať jasné posolstvo, že sú tu záležitosti s pridanou hodnotou členstva v EÚ a citlivé problémy, ktoré treba riešiť, ako napríklad migrácia, jednotný trh a digitálna ekonomika.Slovenský diplomat ocenil, že maltské predsedníctvo v Rade EÚ zachováva v oblasti migračnej agendy slovenskú koncepciu efektívnej solidarity, zároveň však pripomenul, že ani po piatich mesiacoch od skončenia slovenského predsedníctva nedospeli členské štáty tak ďaleko, aby o nej mohli hlasovať.upozornil Korčok.Ďalšie dôležité témy, ktorými sa budú lídri v júni v Bruseli venovať, sa týkajú budúcej politiky EÚ v oblasti vnútornej aj vonkajšej bezpečnosti. Korčok ocenil pokrok v tejto agende pod vedením šéfky európskej diplomacie Federicy Mogheriniovej, dodal však, že teraz je na premiéroch a prezidentoch, aby povedali, ako ďaleko sme ochotní ísť.zhodnotil situáciu.Rada ministrov sa dnes venovala aj tzv. Bielej knihe o budúcnosti EÚ, ktorú pripravil predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker. Podľa Korčoka ide o dobrý a konštruktívny príspevok, avšak nastal čas posunúť ďalej diskusie o piatich scenároch a oblastiach, ktoré predstavila eurokomisia.upozornil Korčok. Pripomenul, že na decembrovom summite EÚ sa zhodnotí celý proces diskusií o budúcnosti Európy, ktorý prebiehal od vrcholného stretnutia národných lídrov v Ríme (koncom marca) až do konca tohto roka, a v decembri by už Únia aj jej členské štáty mali mať jasno v tom, ako chcú pokračovať ďalej pri budovaní európskeho projektu.Stav právneho štátu v Poľsku sa dnes dostal na rokovací stôl európskych diplomatov v Bruseli. Ako však upozornil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok, žiadna z členských krajín EÚ nevolá po izolácii Poľska z dôvodu jeho vnútropolitického diania.Korčok pre TASR spresnil, že otázku stavu právneho štátu v Poľskuna rokovania Rady EÚ pre všeobecné záležitosti Európska komisia (EK), ktorá s vládou vo Varšave vedie dlhodobý politický dialóg na túto tému. Dodal, že diplomati si pozorne vypočuli aj pohľad eurokomisie, ajPoľska na túto záležitosť.zhodnotil situáciu slovenský diplomat. A dodal, že je v záujme všetkých štátov EÚ vrátane Poľska, aby boli všetky pochybnosti odstránené.Korčok pripomenul, že táto téma je na pracovnom stole Európskej komisie už pomerne dlho, aj preto je dôležité, aby tento dialóg pokračoval a smeroval k nejakému konkrétnemu výsledku. Predlžovanie tohto sporu totiž okrem iného zvádza aj k vzájomným odkazom komisie a poľskej vlády cez médiá, čo nevytvára potrebnú konštruktívnu atmosféru.Korčok priznal, že aj na dnešnom zasadnutí Rady ministrov sa ozvali kritické hlasy na adresu Poľska. Dodal, že slovenská pozícia je taká, že EÚ má jasne nastavený mechanizmus stanovujúci, že ide o záležitosť, ktorá patrí do sféry bilaterálnych vzťahov medzi EK a Poľskom.uviedol Korčok. Potvrdil, že nikto v tejto súvislosti nepožaduje aktiváciu článku 7 Lisabonskej zmluvy, ktorý umožňuje pozastaviť hlasovacie práva kritizovanej členskej krajiny.