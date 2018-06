Korčok: EÚ musí uchopiť svoj osud do vlastných rúk

Na archívnej snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 20. júna (TASR) - Európska únia musí uchopiť svoj osud do vlastných rúk a pohnúť sa vpred, dôvod na defenzívnu a porazeneckú náladu neexistuje. Na medzinárodnej konferencii o budúcnosti EÚ v Prahe to v stredu uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Ivan Korčok.TASR o tom informoval tlačový odbor MZVaEZ SR.Korčok spoločne s českým partnerom Alešom Chmelařom na konferencii s názvom Prague European Summit 2018 diskutovali o tom, kde sa v súčasnosti EÚ nachádza, aký pokrok dosiahla od Bratislavského summitu v septembri 2016 a kde by mala byť o päť rokov.uviedol Korčok.Dodal tiež, že Bratislavská deklarácia a Bratislavská cestovná mapa určili smerovanie konkrétnych krokov v dôležitých oblastiach európskej integrácie, ako je napríklad hospodárska a menová únia, jednotný digitálny trh či bezpečnosť a obrana.skonštatoval zástupca slovenského rezortu diplomacie.Obaja štátni tajomníci sa zhodli, že diskusiu o EÚ nemožno izolovať od globálneho diania, kde je momentálne jedinou istotou neistota ďalšieho vývoja.uvádza MZVaEZ.Zástupcovia SR i ČR taktiež vyzdvihli význam návratu nemecko-francúzskej spolupráce pre budúcnosť EÚ, ktorý podľa MZVaEZ predstavuje významný impulz pre pokrok v mnohých kľúčových oblastiach.uviedol Korčok.